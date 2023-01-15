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رهط: عائلة الهزيل تتظاهر ضد إغلاق شارع 264

تاريخ النشر: 15/01/2023 - 10:24

رهط: عائلة الهزيل تتظاهر ضد إغلاق شارع 264
من الوقفة الاحتجاجية قرب رهط، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تظاهر عدد من أبناء عائلة الهزيل، صباح اليوم الأحد، على الشارع الرئيس بين مدينة رهط ومنطقة "شوال" احتجاجا على قرار شركة لتعبيد الشوارع تعود للسلطات الإسرائيلية إغلاق شارع 264 بمحاذاة مكان سكن عائلة الهزيل إلى جانب الشارع، والذي يعد الممر الوحيد للتجمع السكاني عرب الهزيل.

وسد ابناء عائلة الهزّيل الشارع لمدة ربع دقيقة احتجاجا على قرار الشركة إغلاق الشارع ومنع السكان من العبور من الممر الوحيد لهم بسبب أعمال البنى التحتية في المكان.

وأكد العائلة أنها ترفض إغلاق شارع 264 الذ يمر بين يافا وبئر السبع، وطالبت بإعادة فتحه، أو فتح ممر آمن وخصوصا للطلاب الذين يمرون من هذا الشارع بالحافلات متجهين إلى مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية، صباح ومساء كل يوم.

وأعربت بلدية رهط عن وقوفها إلى جانب مطالب لعائلة الهزيل، وطالبت السلطات بتوفير حل مناسب للسكان.

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#النقب
#رهط
#عائلة الهزيل
#شارع 264

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