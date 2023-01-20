اندلع حريق في سيارتين خصوصيتين بقرية عرب الهيب ضمن منطقة نفوذ مجلس البطوف المحلي، فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأن طواقم إطفاء وإنقاذ تلقت، الساعة الخامسة قبيل فجر اليوم، بلاغا عن احتراق سيارتين في عرب الهيب.

وأضاف أن الطواقم أخمدت حريقا شبّ في سيارتين ومنعت انتشاره لمنزل مأهول في المكان، ولم يبلغ عن إصابات بشرية.

وأشار إلى أن الحريق تسبب بأضرار جسيمة وخسائر فادحة للسيارتين اللتين احترقتا بالكامل.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب الحريق.