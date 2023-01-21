عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

اللد: مصابان في جريمتي إطلاق نار

تاريخ النشر: 21/01/2023 - 19:14

اللد: مصابان في جريمتي إطلاق نار
من مكان إحدى الجريمتين في اللد
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخصان، في الخمسينيات من عمريهما، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا في مدينة اللد، اليوم السبت.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالتهما بالمتوسطة.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تعرف خلفيتهما بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي سياق متصل، أصيب رجل وابنه إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في اللد، أمس الجمعة.

وجاء في التفاصيل أن الرجل يبلغ من العمر 40 عاما، فيما يبلغ ابنه 18 من عمره، وقد أُصيب كلاهما بجراح متوسطة الخطورة، من جراء إصابتهما بالرصاص.

بودكاست عرب 48

#العنف والجريمة
#اللد
#تقاعس الشرطة
#إطلاق نار

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انعدام الأمن الغذائي في المجتمع العربي: "مؤشر مقلق للعائلات المتوسطة والفقيرة"
انعدام الأمن الغذائي في المجتمع العربي: "مؤشر مقلق للعائلات المتوسطة والفقيرة"

2023-01-21

سخنين: طلب هائل وعرض قليل لقسائم البناء.. واحتجاج على من تملّك ولا يستحق
سخنين: طلب هائل وعرض قليل لقسائم البناء.. واحتجاج على من تملّك ولا يستحق

2023-01-21

بئر السبع: مصرع عامل خلال عمله بمصنع
بئر السبع: مصرع عامل خلال عمله بمصنع

2023-01-21

الأكثر قراءة

حالة الطقس: دافئة نهارا وباردة ليلا

حالة الطقس: دافئة نهارا وباردة ليلا

2023-01-20
بن غفير وسموتريتش: إخلاء البؤرة الاستيطانيّة الجديدة يتناقض تماما مع الاتفاقات الائتلافيّة

بن غفير وسموتريتش: إخلاء البؤرة الاستيطانيّة الجديدة يتناقض تماما مع الاتفاقات الائتلافيّة

2023-01-20
تقرير: رئيسة المحكمة العليا تعتزم الاستقالة بحال تمرير خطة إضعاف جهاز القضاء

تقرير: رئيسة المحكمة العليا تعتزم الاستقالة بحال تمرير خطة إضعاف جهاز القضاء

2023-01-20
بلدية برشلونة تصوت على إلغاء اتفاقية توأمة مع بلدية تل أبيب

بلدية برشلونة تصوت على إلغاء اتفاقية توأمة مع بلدية تل أبيب

2023-01-20
رونالدو يسجل ثنائية في أول ظهور بالسعودية وضد ميسي

رونالدو يسجل ثنائية في أول ظهور بالسعودية وضد ميسي

2023-01-20