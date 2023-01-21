اللد: مصابان في جريمتي إطلاق نار

أصيب شخصان، في الخمسينيات من عمريهما، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا في مدينة اللد، اليوم السبت.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالتهما بالمتوسطة.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تعرف خلفيتهما بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي سياق متصل، أصيب رجل وابنه إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في اللد، أمس الجمعة.

وجاء في التفاصيل أن الرجل يبلغ من العمر 40 عاما، فيما يبلغ ابنه 18 من عمره، وقد أُصيب كلاهما بجراح متوسطة الخطورة، من جراء إصابتهما بالرصاص.