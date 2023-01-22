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ثلاث إصابات خطيرة ومتوسطة في حادث طرق بالنقب

تاريخ النشر: 22/01/2023 - 14:44

ثلاث إصابات خطيرة ومتوسطة في حادث طرق بالنقب
من مكان الحادث في النقب، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة من جراء حادث طرق وقع في منطقة النقب، بعد ظهر اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، تعرض رجل (70 عاما) وامرأة (40 عاما) لجروح خطيرة، وآخر لجروح متوسطة، في حادث طرق، وجها لوجه، بين سيارتين خصوصيتين على شارع 293 بمحاذاة البلدة التعاونية "موشاف كلاحيم" في منطقة شمال غربي النقب.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين ونقلتهم، على وجه السرعة، بسيارات العلاج المكثف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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#النقب
#سيارات
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