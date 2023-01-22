مصرع شابة وإصابات متفاوتة في حادثي طرق قرب حيفا والنقب

لقيت شابة، في الثلاثينيات من العمر، مصرعها في حادث طرق وقع بين ثلاث سيارات على شارع 722 بمحاذاة مفرق "يوكنعام" بالقرب من حيفا، كما أصيب عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة في الحادث وحادث آخر بين شاحنتين وثلاث سيارات على شارع 31 بالقرب من مفرق "نباطيم" بالنقب، صباح اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، أسفر حادث طرق وقع بين ثلاث سيارات على شارع 722 بمحاذاة مفرق "يوكنعام" بالقرب من مدينة حيفا عن مصرع شابة (30 عاما) وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وصفت إصابة أحدهم (40 عاما) بأنها خطيرة وإصابة آخرين بالطفيفة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا للعلاج.

من مكان الحادث في النقب، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

وفي حادث طرق وقع بين أربع سيارات على شارع 31 بمحاذاة قرية كسيفة، بالقرب من مفرق "نباطيم" في منطقة النقب، أصيب أربعة أشخاص بجروح، بينهم شابتان في العشرينيات من عمريهما، وصفت إصابتهما بأنهما خطيرتان، كما أصيب آخران في الثلاثينيات من عمريهما بجروح متوسطة، وجرى نقلهم إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 17 شخصا، بينهم 4 مواطنين عرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.