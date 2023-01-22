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4 إصابات جراء حريق بشقة سكنية بالقدس

تاريخ النشر: 22/01/2023 - 07:13

4 إصابات جراء حريق بشقة سكنية بالقدس
آثار الحريق بالشقة السكنية بالقدس (الإطفاء والإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب 4 أشخاص في حالة اختناق، وذلك جراء حريق شب فجر اليوم الأحد، في شقة سكنية بالطابق الأول في حي "بار إيلان" في مدينة القدس.

وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ فجر اليوم الأحد، على تخليص عالقين جراء حريق شب في شقه سكنية بحي "بار إيلان" في القدس، حيث تم تخليصهم ونقلهم إلى المستشفى للعلاج.

ووفقا لبيان صادر عن سلطة الإطفاء والإنقاذ، فإن الحريق شب في شقة بالطابق الأول من عمارة سكنية، وتمكنت الطواقم من تخليص 4 أشخاص، سيدتين وفتاتين نقلوا جميعا للطواقم الطبية لتلقي العلاج.

وتمكنت طواقم الإطفاء والإنقاذ من إخماد الحريق وإخراج الدخان الكثيف، ويجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

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