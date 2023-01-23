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وقفة احتجاجية ضد العنف في مستشفى الناصرة الإنجليزي

تاريخ النشر: 23/01/2023 - 14:40

وقفة احتجاجية ضد العنف في مستشفى الناصرة الإنجليزي
من الوقفة لاحتجاجية في الناصرة، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
زكريا حسن زكريا حسن

نظمت نقابة الأطباء في مستشفى الناصرة الإنجليزي وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الإثنين، احتجاجا على ظاهرة الاعتداء على الطواقم الطبية في المستشفيات.

وأعلنت نقابة الأطباء في مستشفى الناصرة بأنها لن تنضم إلى الإضراب المعلن في المستشفيات الحكومية في البلاد، بسبب عدم وقوف النقابة العامة مع المستشفى في نضاله الطويل لتحصيل حقوقه من الميزانيات.

وتحدث خلال الوقفة رئيس نقابة الأطباء في المستشفى، د. منذر حكيم، ومدير المستشفى، بروفيسور فهد حكيم. واستنكر المتحدثان سلوكيات العنف التي يشهدها المستشفى بشكل يومي، مقابل تقاعس الشرطة.

وقال مدير مستشفى الناصرة الإنجليزي، بروفيسور فهد حكيم، لـ"عرب 48" إنه "لا أحد منا يخرج من بيته ليعود إليه مصابا أو مهانا من أحد، ولا يعقل أن نعمل تحت ظروف ضغط وتهديد".

وأكد أن "العنف مرفوض في كل مكان وليس فقط العنف الموجه للطواقم الطبية. يجب أن تسود بيننا علاقات إنسانية، قبل أن تكون علاقة طبيب مع مريض".

بودكاست عرب 48

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#مستشفى الناصرة الإنجليزي
#العنف ضد الأطباء
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#فهد حكيم

وقفة احتجاجية ضد العنف في مستشفى الناصرة الإنجليزي

وقفة احتجاجية ضد العنف في مستشفى الناصرة الإنجليزي

وقفة احتجاجية ضد العنف في مستشفى الناصرة الإنجليزي

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