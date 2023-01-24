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إخلاء مدرسة في قلنسوة إثر شبوب حريق

تاريخ النشر: 24/01/2023 - 11:38

إخلاء مدرسة في قلنسوة إثر شبوب حريق
من مكان الحريق بقلنسوة، اليوم (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أخلت طواقم الإطفاء والإنقاذ مدرسة الخطاب الابتدائية في مدينة قلنسوة إثر شبوب حريق، صباح اليوم الثلاثاء.

واندلع الحريق في الطابق الأول من المدرسة المكونة من طابقين وتضم مئات الطلاب وعشرات المعلمين والعاملين، والذين تم إجلاؤهم من المدرسة.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن طواقم الإطفاء والإنقاذ أخمدت الحريق ومنعت انتشاره إلى الطابق الثاني، وأخلت المدرسة.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

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#قلنسوة
#طلاب
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#مدارس
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