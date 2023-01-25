أطلق مركز البحوث التطبيقية في جمعية الجليل ومعهد فولكاني والمركز الوطني للبحوث الزراعية في الأردن، مشروع بحث مشترك لمعالجة التلوث الناجم عن الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد والأردن.

والمشروع ممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لمدة أربع سنوات. يرأس هذا المشروع الضخم المدير العلمي في جمعية الجليل، د. نضال مصالحة، والباحثة الكبيرة في مركز البحوث الزراعي الأردني، د. لونا الحديدي، والباحث الكبير في معهد فولكاني، د. روعي بوسمانيك.

يرتكز هذا البحث على إيجاد طرق فعالة لمعالجة تلوث الحمأة الناجمة عن معالجة مياه الصرف الصحي. وتعد هذه المادة (الحمأة - هي الخليط العضوي الكثيف واللزج من المواد العالقة الصلبة المتبقية بعد إنهاء عملية تطهير مياه الصرف الصحي وضخها) من النفايات التي قد تلحق الأضرار بالبيئة من ناحية، لكنها قد تتحول إلى مورد للسماد في الزراعة من ناحية أخرى.

وصرحت جمعية الجليل أن الغرض من البحث هو تزويد صانعي القرار في إسرائيل والأردن بأدوات عملية متاحة للتخلص من الملوثات وفي نفس الوقت زيادة استدامة مرافق معالجة النفايات البلدية والزراعية.

ويشمل هذا المشروع، بالإضافة للعمل البحثي في المعاهد الثلاثة، ندوات وورشات عمل للطلاب من كلا البلدين حول مواضيع تتعلق بمعالجة الحمأة المتقدمة وتقييم المخاطر البيئية والصحية للملوثات العضوية الموجودة في الحمأة.

وفي هذا السياق، قال مدير المشروع، د. نضال مصالحة: "نحن سعيدون في هذا التعاون المشترك مع أكبر معاهد البحوث في المنطقة، فهذا المشروع ذو أهمية بيئية وصحية هائلة وسيساهم هذا المشروع بترسيخ التعاون فيما بيننا وتعزيز الروابط العلمية بين إسرائيل والأردن، وهو أمر إستراتيجي هام لكلا البلدين في هذه المرحلة".

وقالت منسقة المشروع في المركز الوطني للبحوث الزراعية الأردني، د. لونا الحديدي، إن "هذا المشروع يعتبر من المشاريع المهمة للمحافظة على البيئة في الأردن والمنطقة واستغلال مخلفات معالجة المياه العادمة لأغراض الزراعة وإنتاج الطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل إنتاج كميات كبيرة من مخلفات الحمأة والمخلفات الزراعية ومخلفات معاصر الزيتون".

وقال د. روعي بوسماتيك، من معهد فولكاني: "إنه لشرف عظيم أن نتعاون في هذا المشروع المهم الذي يخترق حدود البلاد. التحدي عالمي- النمو السكاني والتعامل مع تغير المناخ يتطلب منا تعزيز الابتكار التكنولوجي وتبادل المعرفة التي اكتسبناها مع جيراننا من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة".