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إضراب في مجلس مجد الكروم احتجاجا على العنف

تاريخ النشر: 26/01/2023 - 07:03

إضراب في مجلس مجد الكروم احتجاجا على العنف
منظر عام لمجد الكروم (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت لجنة المستخدمين في مجلس مجد الكروم المحلي عن إضراب احتجاجي ضد العنف، اليوم الخميس.

وجاء الإضراب احتجاجا على اعتداء أحد المواطنين على موظفين في المجلس المحلي.

وفي السياق، أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب البلدية في مجد الكروم أنه بعد الاجتماع الذي عقدته في أعقاب قرار موظفي المجلس المحلي الإضراب، اليوم، وامتناعهم عن العمل في جميع المؤسسات بما فيها التعليمية، وحرصا منها على مصلحة الطلاب فإن التعليم كالمعتاد في كل المدارس يشمل التعليم الخاص.

وأضافت أنه بما يخص الروضات والبساتين، وبعد كل الجهود والمحاولات التي قامت بها لجنة أولياء الأمور المحلية بعدم إضراب البساتين والروضات، فإنها لم تنجح بوقف الإضراب على الرغم من التواصل مع نقابة العمال العامة (الهستدروت)، وأن قرار عدم استقبال الطلاب صدر من قبل الهستدروت.

وأوضحت أنه اتُفق على يوم تعليم بديل في المركز الجماهيري لأطفال الروضات والبساتين للعاملين من أهالي الطلاب وفقط وفق تسجيل مسبق، حيث ستقوم معلمات براعم باستقبال الطلاب من الساعة الثامنة صباحا في المركز الجماهيري بدلا من الصفوف. كما أنه لا يوجد برنامج براعم، اليوم، والتعليم حتى الساعة الثانية فقط.

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#مجد الكروم
#العنف والجريمة
#إضرابات احتجاجية
#عمال
#سلطات محلية
#بلدات عربية

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