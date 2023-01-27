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مصرع سائق دراجة نارية والعثور على جثة رجل في سيارة محترقة

تاريخ النشر: 27/01/2023 - 07:30

مصرع سائق دراجة نارية والعثور على جثة رجل في سيارة محترقة
من مكان الحريق في حيفا، فجر اليوم (طواقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي سائق دراجة نارية، يبلغ 38 عاما، مصرعه، الليلة الماضية، إثر صدمه من قبل سيارة خصوصية في بلدة "بات يام". وأقر الطاقم الطبي وفاته في المكان، على الفور، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي حادث آخر، جنوبي البلاد، فتحت الشرطة تحقيقا في ظروف مصرع رجل مجهول الهوية، بعد أن عُثر على سيارة شبت فيها النار على هامش شارع 4 بمحاذاة عسقلان (أسشكلون) والبلدة التعاونية "موشاف مفكيعيم". وجمع المحققون الأدلة والبراهين من المكان، ويجري التحقيق في كافة الاتجاهات.

وفي مدينة حيفا، أخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ، الليلة الماضية، ألسنة النار التي شبت بسيارة خصوصية في شارع يافا. ومنعت الطواقم انتشار النار إلى السيارات الأخرى الجاثمة في المكان المُكْتَظّ. وأسفر الحريق عن ضرر جسيم للسيارة، ولم يبلغ عن إصابات وأسبب الحريق. وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات احتراق السيارة.

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#حوادث الطرق
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