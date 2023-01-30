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اعتقال مشتبهين من الجليل بمحاولة تهريب ذهب بقيمة مليون ونصف شيكل

تاريخ النشر: 30/01/2023 - 15:18

اعتقال مشتبهين من الجليل بمحاولة تهريب ذهب بقيمة مليون ونصف شيكل
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشتبهين من منطقة الجليل، شمالي البلاد، بمحاولة تهريب ذهب بقيمة مليون ونصف شيكل.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "ألقي القبض على شابين من الجليل، بشبهة محاولة تهريب 8.5 كغم من الذهب بقيمة مليون ونصف شيكل خلال عودتهما من تركيا إلى إسرائيل".

وأضافت أن "سلطة الضرائب والشرطة أحبطتا في مطار بن غوريون، محاولة تهريب مجوهرات ذهبية باهظة الثمن يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 8.5 كيلوغرام، تقدر قيمتها بأكثر من مليون ونصف المليون شيكل".

وأشارت إلى أن "أفراد الوحدة الخاصة 747 التابعة لشرطة إسرائيل كانوا في مطار بن غوريون قد لاحظوا أن راكبًا هبط على متن رحلة جوية مباشرة من تركيا، يتصرف بشكل مريب عند استلام حقائبه، وبالتالي أحضروه للفحص والتفتيش، وتم العثور على مجوهرات ثمينة في الحقيبة، بما في ذلك عقود وخواتم وأساور. المشتبه به من سكان الجليل في الثلاثينيات من عمره، تم اعتقاله للتحقيق في الجمارك، كما تم توقيف صاحب محل بيع مجوهرات يشتبه في أن المجوهرات تخصه".

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