توصيات وتعليمات: استعدوا للمنخفض الجوي والأجواء العاصفة

تحسبا واستعدادا للعاصفة والأجواء الماطرة الناتجة عن المنخفض الجوي المرتقب خلال الساعات المقبلة، أصدرت سلطة الإطفاء والإنقاذ توجيهاتها للجمهور في البلاد.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي بأنه "تشهد البلاد منخفضا جويًّا باردًا وماطرًا بشكل خاصّ في الأيام القريبة، وفقًا لما أوردته الأرصاد الجويّة، حيث من المتوقع أن تهطل كميات كبيرة من الأمطار التي قد تسبب في تشكّل سيول داخل المدن والبلدات، وخاصّة الساحلية، إضافة إلى توقعات بتساقط ثلوج في المناطق المرتفعة وقمم الجبال".

وأضاف أن طواقم الإطفاء والإنقاذ تشدد على أهمية اتباع توجيهات السلامة والأمان، وتناشد الجمهور بعدم التواجد في المصاعد أو الطوابق الأرضية وتحت الأرضية عند وجود خطر حقيقي من السيول والفيضانات. إضافة إلى التشديد على أهمية استخدام وسائل التدفئة الآمنة والالتزام بتوجيهات الوقاية من النار.

تعليمات:

- على جمهور السائقين القيادة بحذر شديد والانتباه من خطر الانزلاق.

- لا تدخلوا إلى المواقف والطوابق الأرضية وتحت الأرضية خلال الفيضان، حتى لو كان في بدايته.

- لا تستخدموا المصاعد في الطوابق تحت الأرضية في حال وجود خطر فيضان.

- لا تدخلوا إلى شوارع، مستنقعات، برك مياه قد تبدو بالعين المجردة سهلة العبور، لكنها في الواقع قد تسبب بجرف السيارة وتشكّل خطرًا على الحياة.

- يُمنع منعًا باتًا الدخول إلى مسارات الأنهار، الوديان وأحواض الصرف، التي فيها خطر حدوث فيضانات، لأنّ الأمر يشكّل خطرًا حقيقيًا على الحياة.

- يُنصح بتثبيت الأغراض والممتلكات جيدًا في محيط المنزل، منعًا لسقوطها والتسبب بأضرار مادية وبشرية.

- استخدموا وسائل التدفئة الآمنة داخل المنازل، ولا تتركوا الدفايات مشتعلة دون رقابة.

- في حالة اندلاع حريق أو حالة الطوارئ والخطر اتصلوا على الرقم 102.