الشرطة الإسرائيلية تجدد إبعاد المرابطة منتهى أمارة من زلفة عن الأقصى

جددت الشرطة الإسرائيلية أمر إبعاد المرابطة، منتهى أمارة، من بلدة زلفة في منطقة وادي عارة عن المسجد الأقصى في القدس، اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك عقب استدعائها للتحقيق من قبل الشرطة بادعاء "إثارة الشغب في المسجد الأقصى وعرقلة عمل عناصر الشرطة"، فيما تعذرت أمارة عن المثول للتحقيق لأسباب وظروف خاصة.

وقالت المرابطة، منتهى أمارة، لـ"عرب 48" إن "الشرطة الإسرائيلية اتصلت بي واستدعتني للتحقيق في مركز القشلة بالقدس، إذ لم أمثل للتحقيق لأسباب وظروف خاصة".

وأضافت أن "الشرطة أبعدتني عن المسجد الأقصى المبارك يوم 25 آب/ أغسطس 2022 لمدة 6 شهور، بعد اعتقالي من باب السلسلة في المسجد، حيث كان من المقرر أن ينتهي أمر الإبعاد الأسبوع القادم وفوجئت اليوم باتصال الشرطة مفاده إبعادي مرة أخرى عن الأقصى".

وختمت أمارة بالقول إنه "مهما أبعدتنا الشرطة عن مسجدنا الأقصى فإن بيننا وعد الله القادم، ومهما طال ظلمهم فهو إلى زوال، ونحن أهل الحق المنتصر وهم أهل الباطل المندثر، وسيرحلون هم وسنبقى نحن ملح الأرض وجذورها".