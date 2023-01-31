تمديد اعتقال 3 مشتبهين من الجليل على خلفية أمنية

فرضت محكمة الصلح في عكا، أمس الإثنين، أمر حظر نشر تفاصيل بشأن قضية أمنية، لغاية يوم 5 شباط/ فبراير 2023، يُمنع بموجبه نشر تفاصيل تتعلق بالتحقيق وأية تفاصيل قد تكشف هوية المشتبهين.

المحامي عادل ذباح

ومددت المحكمة اعتقال ثلاثة شبان من إحدى القرى في الجليل، شمالي البلاد، لمدة ستة أيام، وذلك للاشتباه بهم بـ"القيام بالاختطاف لغرض الاعتداء الجسيم وجرائم تتعلق بالأسلحة والتهديد بارتكاب عمل على خلفية أمنية".

ومُنع الشبان الثلاثة من الالتقاء بمحاميهم لمدة سبعة أيام.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن الشبان الثلاثة، عادل ذباح، لـ"عرب 48" إنه "بعد أن تقدم جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية بطلب تمديد اعتقال المشتبهين الثلاثة بشبهات خطيرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لمدة 15 يوما، وخلال جلسة للمحكمة بأبواب مغلقة قرر قاضي المحكمة، بعد الاستماع لأقوال الأطراف تمديد الاعتقال لمدة ستة أيام فقط وليس 15 يوما، وذلك لاستكمال التحقيقات في ملابسات القضية".

وأكد المحامي ذباح أن "الحديث يدور عن شبهات فقط، ويجب التعامل مع هذا الملف كملف جنائي وليس أمنيا".