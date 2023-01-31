شاهد | الثلوج تتراكم على جبل الشيخ

تساقطت منذ ساعات الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، الثلاثاء، كميات من الثلوج بكثافة على قمة جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل في ظل الأجواء الماطرة وشديدة البرودة التي تسود البلاد.

ووفقا لإدارة منتجع جبل الشيخ فإن ثلوجا كثيفة تتساقط على القسم السفلي من الجبل، تراكمت بنحو 7 سنتيمترات، وبلغت درجة الحرارة المئوية 2 تحت الصفر. كما أعلنت عن إغلاق المنتجع أمام الزائرين لموعد غير محدد.

ووفقا لدائرة الأرصاد الجوية فإن البلاد تتأثر خلال الساعات 48 المقبلة بمنخفضين متتاليين تنقلب معهما الأجواء بشكل كامل.

وأشارت صور الأقمار الاصطناعية إلى كميات ضخمة من السحب التي تغطي أرجاء واسعة من منطقة البحر الأبيض المتوسط وحوضه الشرقي خاصة مقابل سواحل بلاد الشام وستتجه نحو بلاد الشام خلال اليومين ونصف المقبلين.

ومن المتوقع أن يتواصل تأثير المنخفض الأول اليوم، الثلاثاء، بدءا من المناطق الشمالية وصولا مع ساعات الصباح من يوم الغد إلى مختلف أرجاء البلاد الشمالية والوسطى وأرجاء من المناطق الشمالية من صحراء النقب.

ويكون الجو باردا إلى شديد البرودة مع انخفاض كبير وملموس للغاية في درجات الحرارة. ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة وغزيرة جدا في بعض الفترات مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الوديان والمناطق المنخفضة خاصة في المثلث الشمالي وصولا إلى مناطق شمال الضفة الغربية. ومن المتوقع أن نشهد، اليوم، زخات من البرد إضافة إلى العواصف الرعدية.

ونتيجة استمرار تدفق الهواء البارد عبر تركيا من المتوقع أن يتشكل منخفض جوي جديد بارد إلى شديد البرودة يستمر تأثيره، لغاية صباح يوم الخميس المقبل، مع أمطار غزيرة وقوية خاصة في المناطق الشمالية. ويخشى من تشكل السيول والفيضانات في مناطق الوديان وخاصة في المناطق الشمالية من البلاد. ومن المتوقع أن يعود الجو للاستقرار مع ساعات الصباح وظهر يوم الخميس.