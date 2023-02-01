اعتداء على المركز الجماهيري في رهط

تشهد مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، في الآونة الأخيرة موجة من أعمال العنف والجريمة شملت إحراق مدرستين واعتداءات على مؤسسات ومرافق عامة وخصوصية تقدم الخدمات للمواطنين.

وتواصلت الاعتداءات في رهط، إذ اقتحم جناة مجهولون، فجر اليوم الأربعاء، المركز الجماهيري في المدينة، وحطموا بعض محتوياته وتسببوا بأضرار.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الاعتداء، غير أنها لم تبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الاعتداء.

والليلة قبل الماضية، أحرق جناة مجهولون غرف الإدارة في مدرسة الهلال الابتدائية في حارة 3 برهط. وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة في عدد من المكاتب وأثاثها ومحتوياتها، كما تسبب بأضرار للمبنى الخارجي من المدرسة.

وفي اعتداءين آخرين، أضرم جناة مجهولون النار، فجر يوم 19 كانون الثاني/ يناير 2023، للمرة الثانية، في مدرسة التقوى الشاملة برهط. واقتحم جناة، فجر يوم 26 كانون الثاني 2023، عيادة لطب الأسنان في رهط، وألقوا زجاجة حارقة داخل العيادة، ما أسفر عن احتراق العيادة وحدوث أضرار جسيمة وخسائر فادحة لمحتويات العيادة.

وأعرب عدد من الأهالي عن تذمرهم واستيائهم من الاعتداءات المتكررة من قبل جناة مجهولين، مؤكدين أن هذه الأعمال مرفوضة وتمس مصلحة الطلاب. ودعوا الشرطة إلى القيام بعملها لاجتثاث أعمال العنف والجريمة.