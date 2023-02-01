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المحكمة تفرض على شاب من الناصرة دفع 35 ألف شيكل لشرطي

تاريخ النشر: 01/02/2023 - 15:12

المحكمة تفرض على شاب من الناصرة دفع 35 ألف شيكل لشرطي
المحكمة في الناصرة (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

فرضت محكمة الصلح في الناصرة، حديثا، على ضد شاب من مدينة الناصرة غرامة قدرها 35 ألف شيكل تدفع لأحد أفراد الشرطة بعد أن اشتكاه بتهمة "التشهير والإخلال بالآداب العامة على شبكات التواصل الاجتماعي".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "خلال نشاط ضدّ ظاهرة التهور ومخالفات المرور، قام أحد أفراد الشرطة بتحرير مخالفة لأحد السائقين، شاب في الناصرة، وأيضًا قام بإلغاء استعمال سيارته، ثم تعرض للتشهير والإخلال بالآداب العامة على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضافت أنه "قالوا للشرطي إنه يوجد مقطع فيديو مكتوب اسمه على سيارة مع كتابات بذيئة، وقرر أنّ يقدم دعوى ضدّ السائق، وقد حصل على تعويض 35,000 ألف شيكل بقرار من المحكمة.

وحذرت الشرطة من أن "كل من يهين موظفًا عموميًا عليه أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار".

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#الناصرة
#شرطة
#محاكم
#جنائيات

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