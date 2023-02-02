أربع إصابات بينها خطيرة بحادث قرب القدس

أسفر حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 4246 بمحاذاة مفرق "ناحشون نفيه شالوم "القريب من القدس عن إصابة أربعة أشخاص بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب أربعة أشخاص بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة، اليوم الخميس، في حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 4246 بمحاذاة مفرق "ناحشون نفيه شالوم "القريب من مدينة القدس.

وجرى استدعاء طواقم الإنقاذ وأخرى طبية من خدمة "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، عقب بلاغ عن وقوع حادث مروري خطير بين شاحنة وسيارة خصوصية، أصيب فيه أربعة أشخاص بينهم رجل يبلغ من العمر 40 عاما في حالة خطيرة.

وقال أحد المتطوعين في طاقم الإنقاذ إنه "وصلت إلى موقع حادث طرق خطير، بين شاحنة وسيارة خصوصية، إذ حوصر ثلاثة ركاب داخل السيارة الخصوصية. إلى جانب مسعفين ومسعفين آخرين من نجمة داود الحمراء، وبعد أن أنقذ طاقم الإطفاء المصابين، قدمت المساعدة الطبية الأولية، والتي تشمل وقف النزف والضمادات، لرجل يبلغ من العمر 40 عامًا، مصابًا بإصابة خطيرة في الرأس".

وأضاف أنه "بالإضافة إلى ذلك، عالجت الطواقم رجلاً يبلغ من العمر 40 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 70 عامًا، وهما مصابان بجروح في الرأس والأطراف في حالة متوسطة، وسائق الشاحنة رجل يبلغ من العمر 50 عامًا في حالة طفيفة، وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات العناية المركزة إلى غرفة الإصابات في مستشفى هداسا عين كارم في القدس".

في غضون ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، والتي عملت في مكان الحادث مع طواقم الطوارئ والإنقاذ للإنقاذ والمعالجة والإسعاف، وإجلاء المصابين، وتسيير حركة السير.

يذكر أنه لقي شخصان مصرعيهما وأصيبت امرأة من جرّاء حادث طرق وقع في مدينة القدس، الليلة الماضية.