اعتقال مشتبهين بإطلاق نار وإصابة شاب من الرامة

اعتقلت الشرطة شخصين على خلفية جريمة إطلاق نار أصيب فيها شاب (34 عاما) من قرية الرامة، ووصفت حالته بأنها خطيرة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإنه وقعت مساء أمس، الأربعاء، جريمة إطلاق نار بالقرب من شارع 85 بمحاذة قرية ساجور في منطقة الجليل، شمالي البلاد، أصيب فيها شاب، نقلته على إثرها طواقم طبية بسيارة العلاج المكثف إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهاريا لاستكمال العلاج.

ووفقا للشرطة فإنه "استمرارًا لحادثة إطلاق النار التي وقعت مساء، أمس، أصيب على إثرها شاب (34 عامًا) من الرامة بجروح خطيرة، اعتقلت الشرطة مشتبهين في الثلاثينيات من عمريهما بضلوعهما بالحادثة، إذ تنوي الشرطة إحالتهما إلى محكمة الصّلح في عكا لتمديد أمر اعتقالهما على ذمّة التحقيق".