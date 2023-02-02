عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

حريق كبير في مخزنين بالناصرة

تاريخ النشر: 02/02/2023 - 07:59

حريق كبير في مخزنين بالناصرة
من مكان الحريق بالناصرة، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شب حريق كبير في مخزنين بالمنطقة الصناعية في مدينة الناصرة، فجر اليوم الخميس، ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت منذ ساعات الفجر على إخماد حريق كبير شبّ في مخزنين بالمنطقة الصناعية بمدينة الناصرة".

وأضاف أن "الطواقم عمل على إخماد الحريق ومنع انتشاره، حيث لم يبلغ عن إصابات، ويجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، ولم يبلغ عن إصابات وخلفية الحريق.

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#حرائق
#مخازن
#طواقم الإطفاء والإنقاذ

حوارات

حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية
حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية

2023-01-28

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع شخصين في حادث طرق بالقدس
مصرع شخصين في حادث طرق بالقدس

2023-02-02

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2023-02-02

تصريح ادعاء ضد شابين بقتل أمير الزيادنة من رهط
تصريح ادعاء ضد شابين بقتل أمير الزيادنة من رهط

2023-02-01

الأكثر قراءة

حالة الطقس: بارد وماطر حتى الخميس

حالة الطقس: بارد وماطر حتى الخميس

2023-02-01
نتنياهو:

نتنياهو: "سلام عملي" مع الفلسطينيين بعد انتهاء الصراع العربي الإسرائيلي

2023-02-01
الشرطة الإسرائيلية تقتحم منزلي الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس

الشرطة الإسرائيلية تقتحم منزلي الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس

2023-02-01
الاحتلال يخطر عدّة عائلات في الأغوار بالطرد

الاحتلال يخطر عدّة عائلات في الأغوار بالطرد

2023-02-01
الاحتلال يعلن اعتراض قذيفة أطلقت من غزة

الاحتلال يعلن اعتراض قذيفة أطلقت من غزة

2023-02-01