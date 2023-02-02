حريق كبير في مخزنين بالناصرة

شب حريق كبير في مخزنين بالمنطقة الصناعية في مدينة الناصرة، فجر اليوم الخميس، ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت منذ ساعات الفجر على إخماد حريق كبير شبّ في مخزنين بالمنطقة الصناعية بمدينة الناصرة".

وأضاف أن "الطواقم عمل على إخماد الحريق ومنع انتشاره، حيث لم يبلغ عن إصابات، ويجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، ولم يبلغ عن إصابات وخلفية الحريق.