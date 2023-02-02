مصرع شخصين في حادث طرق بالقدس

لقي شخصان مصرعيهما وأصيب امرأة من جرّاء حادث طرق وقع في مدينة القدس، الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت، الليلة الماضية، على تخليص عالقين من جراء حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة، بعد أن دهست عابرة سبيل (40 عاما) لقيت مصرعها على الفور. وقامت الطواقم بالعمل على تخليص عالقين من داخل السيارة، إذ تبيّن أن أحدهما (60 عاما) فارق الحياة أيضا. وعليه أحيلا للطواقم الطبية بعدها، وأقرت وفاة شخص وإصابة الآخر".

ونقلت الطواقم الطبية المصابة (40 عاما)، بحالة خطيرة، إلى مستشفى "شعاريه تسيدك" لاستكمال العلاج، وأقرت وفاة الرجل والمرأة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 26 شخصا، بينهم 4 مواطنين عرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.