اتهام شقيقتين وشاب بتهريب إجابات بجروت لممتحنين

قدمت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام للمحكمة المركزية في بئر السبع ضد شقيقتين (23 عاما و27 عاما) من عرعرة بالنقب، وضد شخص (27 عاما) من كرميئيل، وذلك بعد أن كانوا يرسلون إجابات امتحانات شهادة الثانوية العامة (البجروت) إلى الممتحنين في وقت الامتحان.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "خلال العام 2019، تآمر المتهمون على الاحتيال على وزارة التربية والتعليم، من خلال استلام استبيانات الامتحان في موعد الامتحان أو حتى قبل ذلك، وإرسال حل الامتحان في موعد الامتحان إلى الممتحنين، بغرض تحقيق ربح مالي. ومن أجل إخفاء هوياتهم، تصرف المتهمون بأسماء مستعارة، واستخدموا أشخاصا وهميين، وتحدثوا عبر الهاتف من خلال برنامج تشويه الصوت، وأكثر من ذلك. أيضًا، في المحادثات مع الناس، اعتادت إحدى المتهمين تقديم نفسها على أنها رجل يدعى نبيل، بينما كانت تستخدم صورة شخص آخر دون إذنه، وقدمت المتهمة الثانية نفسها على أنها رجل يدعى محمد. اعتاد المتهمون على الاتصال بمئات الآلاف من الممتحنين المستقبليين عبر الشبكات الاجتماعية، مع وعدهم بخداع وزارة التربية والتعليم وبالتالي الحصول على درجات عالية بسهولة وبدون استثمار. من بين أمور أخرى، أنشأت المتهمة وأدارت حسابًا على إنستغرام يضم حوالي 250 ألف متابع، وكجزء منه أعلنت للممتحنين المحتملين أنها يمكن أن تساعدهم في اجتياز امتحان شهادة الثانوية العامة بطريقة احتيالية. في المنشورات المختلفة، ذكر المتهمون مجموعة متنوعة من امتحانات البجروت، إلى جانب سعر هذا الامتحان (بين 50 و300 شيكل لكل امتحان) وأضافوا رقم هاتف للاتصال. عندما يتصل الممتحن بالمدعى عليهم، يتعين عليه تحويل الدفعة نقدًا في الوقت المحدد وتقديم مستند. بعد الدفع، رتب المدعى عليهم إضافة الممتحن إلى مجموعة واتساب مخصصة للامتحان ذي الصلة وأثناء إجراء الامتحان وزّع المدعى عليهم حل الامتحان في المجموعة".

وذُكر في لائحة الاتهام أيضا أنه "بعد توجه المتهمة الأولى، اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير 2022، بدأ المتهم استغلال عمله كمراقب والتقاط صور لاستمارات الامتحانات وتسليمها للمتهمتين قبل أن تبدأ. خلال الفترة التي تعاونا فيها، اجتاز المتهم ما لا يقل عن 50 امتحانا للبجروت. بالإضافة إلى ذلك، في 12 قضية إضافية، حصل المتهم على استمارات الامتحان قبل موعد الامتحان. تمكن الممتحنون الذين شاركوا في عملية الغش خلال الامتحان من الوصول إلى محتوى المجموعة المحددة بطرق مختلفة خلافًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم. كما عمل المتهمون على ألا يستخدم الممتحنون الاستمارات والحلول المرسلة في المجموعة المحددة، وبالتالي زيادة أرباحهم".

وتبين من لائحة الاتهام أنه "من أجل إخفاء المدفوعات التي تلقاها المتهمون، طالبوا الممتحنين بتحويل الدفعة إلى أرقام هويات لنساء عدة تم إرسالهن لسحب الأموال من مكاتب البريد المختلفة في جميع أنحاء البلاد، من أجل منع الكشف عن تفاصيل المتهمين. خلال هذه الفترة، حصل المتهمون على مدفوعات مقابل حلول امتحانات ما لا يقل عن 1،900 مرة وبمبلغ 1،170،000 شيكل تقريبًا. الظروف المشددة هي النطاق الهائل للاحتيال، والتعقيد الهائل لأعمال الاحتيال، والتقسيم المعقد الذي يستخدمه المتهمون، والضرر الجسيم الذي لحق بأمانة مؤسسة امتحانات البجروت، والانتهاك البشري لمبدأ المساواة ومنح ميزة للممتحنين الذين غشوا. اتهم المتهمون بارتكاب جرائم سرقة من قبل شخص مخوّل، وسرقة مستند والحصول على شيء بطريقة احتيالية في ظروف مشددة للعقوبة. للمتهمتين نسبت أيضا جرائم التآمر والخداع بقصد التهرب من الضريبة وغسل الأموال، كما يُنسب للمتهمة الأولى كذلك المس بالخصوصية".