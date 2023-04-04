اعتقال مشتبهين بمحاولة قتل 3 أشخاص في شفاعمرو

من المزمع، اليوم، تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه بهما من شفاعمرو، من قبل النيابة العامة للمحكمة في مدينة حيفا مع طلب إبقائهما رهن الاعتقال.

اعتقلت الشرطة شخصين بشبهة ضلوعهما بمحاولة قتل ثلاثة أشخاص، في مدينة شفاعمرو، انتقاما لجريمة قتل ارتُكبت في العام 2021.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في يوم 27.2.2023، عند حوالي الساعة 15:30، تلقت الشرطة بلاغا عن محاولة تنفيذ جريمة قتل وقعت قرب مطعم في مدينة شفاعمرو، إذ وصل مشتبهان إلى موقف سيارات تابع للمطعم، بينما كان بحوزة أحدهما مسدس، وحاول إطلاق النار من مسافة حوالي متر تجاه 3 أشخاص كانوا داخل سيارة في المكان. المشتبه لم يتمكن من تنفيذ إطلاق النار بسبب خلل في المسدس، وفرّ المشتبه بهما من المكان".

وجاء في الادعاء أيضا أن "أفراد الشرطة هرعوا إلى المكان وشرعوا بالتحقيق في الملابسات، وتم إلقاء مهمة التحقيق على مسؤولية وحدة مكافحة الجريمة في شرطة الشمال. تبين من التحقيق بأنه قبل وقت قصير من وقوع الحادثة، كانت قد عقدت جلسة في المحكمة في الناصرة بخصوص إثباتات بملف جريمة قتل وقعت عام 2021، ضحيتها شقيق أحد المشتبه بهما، وقد تواجد في الجلسة ثلاثة من أبناء عائلة المتهم بالقتل الذين تمت محاولة إطلاق النار عليهم. وتبين من التحقيق كذلك، بأنه مع انتهاء الجلسة في المحكمة تصرف أحد المشتبه بهما، وهو شقيق الشخص الذي تعرض للقتل عام 2021، بشكل يثير الشبهات، وقام هو والمتهم الثاني بتتبع الأشخاص الثلاثة، إذ قاما بمحاولة القتل انتقاما للجريمة التي وقعت عام 2021".

وبحسب الشرطة فإنه "مع انتهاء التحقيق سيتم، اليوم، تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه بهما من قبل النيابة في لواء حيفا مع طلب إبقائهما رهن الاعتقال".