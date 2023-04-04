الطيبة: الشرطة تداهم منزلا وتعتقل مشتبها وتضبط سلاحا ومالا

اقتحمت الشرطة منزلا في مدينة الطيبة، وقالت إنها ضبطت مسدسا وذخيرة ومبلغا كبيرا من المال، واعتقلت مشتبها.

اعتقلت الشرطة، أمس الإثنين، مشتبها من مدينة الطيبة بعد "ضبط مسدس و1000 رصاصة و400 ألف شيكل بمنزله".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في إطار مكافحة العناصر الإجرامية والنزاعات الجنائيّة في مدينة الطيبة بالمثلث، تم تفتيش أحد المنازل وضبط مسدس و1000 رصاصة ومبلغ مالي يقدر بـ400 ألف شيكل. تم القبض على مشتبه به للتحقيق".

وفي سياق متصل، تواصل الشرطة حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت منازل ومحال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنشية زبدة ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بأكثر 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الماضي ولغاية اليوم.

وكثفت الشرطة مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون"، في العام الأخير.