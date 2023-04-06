إصابة خطيرة في انفجار سيارة بالرملة

أسفر انفجار سيارة في مدينة الرملة، اليوم الخميس، عن إصابة خطيرة لرجل كان يستقلها، ووصفت إصابته بأنها خطيرة.

من مكان انفجار السيارة بالرملة، اليوم

أصيب رجل بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء انفجار سيارة في حي الجواريش بالرملة، بعد ظهر اليوم الخميس.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ونقلته على وجه السرعة إلى مستشفى (أساف هروفيه) جنوب شرق تل أبيب.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقالات وخلفية الجريمة.

ويشهد المجتمع العربي في البلاد تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي يطالب المواطنون العرب الشرطة القيام بعملها للحد من أعمال العنف والجريمة.