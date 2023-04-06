تسريح الشابة سهر توما وتحويلها للحبس المنزلي لمدة 5 أيام

المحكمة المركزية في حيفا تقرر تسريح الشابة سهر توما من حيفا، وتحويلها للحبس المنزلي لمدة خمسة؛ المحامي يؤكد: القرار غير قانون، توما شاركت في تظاهرة سلمية، ولا مبرر قانوني لاعتقالها.

قررت المحكمة المركزية في حيفا، مساء الخميس، إطلاق سراح الشابة سهر توما من حيفا، وتحويلها للحبس المنزلي لمدة خمسة أيام حتى 11 نيسان/ أبريل الجاري.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت توما، خلال مشاركتها في وقفة احتجاجية على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، نظمت في ساحة الأسير في حيفا، مساء الأربعاء.

وفي حديث لـ"عرب 48"، قال المحامي عدي منصور، أن سمر أكدت خلال التحقيق أنها "لم تعتد على عناصر الشرطة، وأن ما قامت به هو المشاركة في تظاهرة سلمية".

وشدد منصور على "عدم وجود أي سبب لاعتقالها وأي حجة قانونية لوضع سمر رهن الإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام".

وأكد أن "اعتقال سمر وتحويلها للحبس المنزلي وفرض التقييدات ضدها إنما هو اجراء غير قانوني، لأنه لا يعتمد على أسس قانونية، بحيث لا يوجد أية حاجة لإجراء تحقيق إضافي".

وذكرت لبنى إسكندر - توما، والدة الشابة سهر، من أمام المحكمة المركزية في حيفا، أن "سهر فتاة شجاعة، ظاهرة على الحق"، وأشادت "بالتفاف الشبان الثابتين على طريق الحق، والدفاع عن قضيتنا العادلة".

متضامنون مع سهر من أمام المحكمة ("عرب 48")

فيما قال فؤاد توما، والد سهر: "أفتخر بابنتي سهر التي تدافع عن الحق بضميرها الحي وبكرامة الشجعان".

وأضاف "نحن نشاهد الأخبار اليومية من اعتداء على المصلين والمعتكفين في الأقصى، وعمليات القمع والاعتداء على دور العبادة، الأمر الذي يرفضه أي ضمير حي".

وأضاف "نحن نعلم بأن ابنتنا لم ترتكب أية مخالفة، هي تواجدت في مظاهرة سلمية للتعبير عن رأيها وهذا من حقها".

وختم بالتشديد على أن "الجميع يفتخر بسهر، وأشكر من ساند سهر من ناشطين يتواجدون مع العائلة أمام المحكمة بانتظار خروج سهر، هؤلاء الشبان الذين نفتخر بهم".