حالة الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى الأحد

في المناطق السهلية والساحلية، فيسود جو دافئ ومعتدل. ليلا يصبح الجو شديد البرودة في الجبال. وبارد في باقي المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس.

وتسود خلال النهار أجواء مائلة للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

أما في المناطق السهلية والساحلية، فيسود جو دافئ ومعتدل. ليلا يصبح الجو شديد البرودة في الجبال. وبارد في باقي المناطق.

أما في يوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، تبقى الأجواء صيفية الطابع في ساعات النهار، دون تغير يذكر في درجات الحرارة.

وتبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في كافة المناطق، وبشكل أكبر في المناطق الغورية التي ستعيش أجواء حارة بشكل لافت.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، تصل درجات الحرارة إلى ذروتها مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتصبح درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو7 درجات مئوية.

وتسود أجواء صيفية حارة وجافة خاصة فترة الظهيرة. مع المساء تنخفض الحرارة ويكون الطقس دافئا نسبيا.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.