اعتقال 12 شابا خلال الاحتجاجات في بلدات عربية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أنها اعتقلت، الليلة الماضية، 12 شابا، خلال الاحتجاجات التي خرجت في بلدات عربية، تنديدا بالاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه بالقدس.

ووفقا لبيان الشرطة فإنه "في الساعات الأخيرة أفراد شرطة الشمال ألقوا القبض على 12 مشتبهًا للاشتباه بقيامهم بأعمال شغب في الناصرة، سخنين وكفر مندا. منذ ساعات المساء أفراد شرطة الشّمال، قاموا بنشاط ضدّ عدد من أعمال الشغب في البلدات: الناصرة، سخنين وكفر مندا. في أعمال الشغب التي وقعت، تمّ إشعال الإطارات والأشياء الأخرى، وإلقاء الحجارة والمفرقعات النارية، ونداء هتافات عنف إهانة ومسبات، وحاولوا القيام بإغلاق الشوارع"، على حدّ زعمها.

واجاء في بيان الشرطة أيضا أنه "قام أفراد شرطة الشّمال بتفريق المشاغبين وإعادة النظام. تمّ القبض على 12 مشتبها بهم، وأحيلوا للتحقيق الذي في نهايته سيقرر إذ سيتم إحالتهم غدًا إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمّة التّحقيق".

وهددت الشرطة الإسرائيلية بأنها "ستقوم بنشاط حازم وصارم وتستخدم جميع الوسائل المتاحة لها بما في ذلك تقديم المخالفين للقضاء".

يذكر أنه نظمت، مساء أمس الخميس، تظاهرات ووقفات احتجاجية في عدة بلدات عربية، تنديدا بانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى والاعتداءات المتكررة على المصلين والمعتكفين.

واعتدت قوات الشرطة على المحتجين في الناصرة وسخنين وأم الفحم وباقة الغربية، وحاولت تفريقهم بالقوة باستخدام قنابل الصوت والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت عددا من المتظاهرين بينهم قاصرون.