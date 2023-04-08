"مسيرة الوفاء" باللجون المهجرة: الحق بالأرض والإصرار على العودة

نظمت المسيرة المجموعة الشبابية " لأجلك بلدي"، من مدينة أم الفحم، وذلك للعام الثاني على التوالي، وأُطلق على المسيرة أسم "مسيرة الوفاء" وذلك نسبةً وفاءً ليوم الأرض الخالد والأراضي المهجرة. ورفع الخيالة خلال المسيرة الأعلام والكوفية الفلسطينية.

شارك العشرات من الخيالة من مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة، اليوم السبت، في مسيرة خيول، انطلقت من منطقة اللجون المهجرة قضاء مدينة حيفا، لتجوب المناطق المجاورة للقرية.

ونظمت المسيرة المجموعة الشبابية " لأجلك بلدي"، من مدينة أم الفحم، وذلك للعام الثاني على التوالي، وأُطلق على المسيرة أسم "مسيرة الوفاء" وذلك نسبةً وفاءً ليوم الأرض الخالد والأراضي المهجرة. ورفع الخيالة خلال المسيرة الأعلام والكوفية الفلسطينية.

واشتعلت معركة الأرض في الجليل والمثلث والساحل والنقب، حين أعلن عن الإضراب الشامل يوم 30 آذار/ مارس الماضي عام 1976، إذ كانت حينها أول مواجهة قوية من فلسطيني الداخل مع القوات الإسرائيلية منذ النكبة عام 1948.

واحتج الفلسطينيون حينها على مصادرة الأراضي في دير حنا وعرابة وسخنين في الجليل، واستشهد 6 فلسطينيين من البلدات نتيجة اعتداءات القوات الإسرائيلية بالرصاص الحي على المتظاهرين.

وقال القيادي في المجموعة الشبابية "لأجلك بلدي" محمد أبو الطاهر جبارين لـ"عرب 48" إن:" هذه المسيرة تنظم للعام الثاني على التوالي من المجموعة الشبابية "لأجلك بلدي"، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الأرض وتمسكنا به”.

حقنا بالأرض

وأضاف جبارين أن "نرى أن مثل هذه النشاطات تعزز الانتماء لدى الأجيال الناشئة، وتوصل رسالة هامة لكل قادة المؤسسة الإسرائيلية بدءًا من بنغوريون صاحب مقولة "الكبار سيموتون والصغار سينسون"، نؤكد أننا لن ننسى أبدًا وسنبقى متشبثين بحقنا بالأرض وقرانا المهجرة".

وحول الإقبال من جيل الشباب، أعرب أن:" الإقبال كبير ونلاحظ في كل مرة يتم تنظيم نشاط كهذا، أن جيل الشباب تستقطبه مثل هذه النشاطات الضرورية".

حق العودة

ومن عندها، قالت المشاركة في المسيرة السيدة منتهى أمارة لـ "عرب 48" إن "تواجدي هنا جاء للتأكيد إننا أصحاب حق بالعودة إلى أرضنا اللّجون، وأيضًا بمناسبة ذكرى يوم الأرض الخالد الذي كان مرحلة مفصلية ومهمّة لكل الفلسطينيين، بعد محاولات مصادرة الأراضي بعد الجرائم التي حدثت خلال النكبة، وجئنا هنا بالخيول التي ترمز وتمثل القوة العربية، وإن شاء الله لنا عودة إلى أرضنا وقدسنا وقرانا المهجرة، وصاحب الحق هو القوي وهو الذي سينتصر".

وحول أهمية النشاط، أوضحت أن:" مثل هذه النشاطات مهمة وضرورية للأجيال الشابة، وذلك لترسيخ حقنا في الأرض وقضيتنا العادلة، ويجب أن تكون الأجيال الصاعدة واعية ومثقفة في كل ما يتعلق بالقضية والأرض والقرى المهجرة، لذلك هناك أهمية كبيرة لمثل هذه النشاطات".

وختتمت أن "هناك حاجة لان يتواجد الصغار والكبار في مثل هذه النشاطات، التي تؤكد على وجودنا وحقنا بهذه الأرض التي نحن منها".

نزحنا من اللّجون

ومن عنده، قال المشارك في المسيرة محمد جبارين لـ"عرب 48" إن "نحن هنا لنعزز وجودنا في هذه الأرض، لا سيما في قرية اللجون التي نزحنا منها إلى مدينة أم الفحم عام 1948 خلال النكبة، إذ كانت تسكن قرية اللجون 4 عائلات واليوم هذه العائلات تتواجد في ام الفحم".

لفت أن:" عندما نأتي إلى اللجون نزور بيوت الأجداد، والأهم أن نكثف من هذه النشاطات وان يتم دعمها من القيادات".