إصابة خطيرة لعامل سقطت عليه سقالة في ورشة بناء بريشون لتسيون

أسفر حادث عمل في ورشة بناء بمدينة ريشون لتسيون، اليوم الأحد، عن إصابة خطيرة لعامل. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب عامل (35 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوط سقالة عليه خلال عمله في ورشة بناء بمدينة ريشون لتسيون، جنوب تل أبيب، وسط البلاد، اليوم الأحد.

واستدعيت طواقم طبية إلى مكان الحادث وقدمت العلاجات الأولية للمصاب، ثم نقلته لاستكمال العلاج في المستشفى.

وقال عمال في الورشة إن سقالة حديدية سقطت على زميلهم خلال عمله ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.