تحذير من قط أليف يشتبه بإصابته بداء الكلب في سخنين

أُبلغ عن شكوك حول إصابة قطّ أليف بداء الكلب في سخنين. حوّلت الجهات المختصّة 5 أشخاص انكشفوا على القطّ لتلقّي علاج وقائي ضد داء الكلب.

حذرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، من قط أليف يشتبه بإصابته بداء الكلب في مدينة سخنين بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته بهذا الخصوص أنه "تمّ الإبلاغ عن شكوك حول إصابة قطّ أليف بداء الكلب في سخنين. وقامت الجهات المختصّة بتحويل خمسة أشخاص انكشفوا على القطّ المشتبه به، لتلقّي علاج وقائي ضد داء الكلب. نوع القط أسكتلندي، كبير الحجم ولونه رمادي وأبيض".

وأضافت أنه "يرجى من أي شخص كان هو أو الحيوانات التي لديه على مقربة من القطّ المشتبه به أو حيوان ضال آخر، بين التواريخ 14/03/2023 و05/04/2023 (شامل)، الاتصال على وجه السرعة بمكتب الصحة في عكا، هاتف: 049955111، 049955138، أو أقرب مكتب لوائي لوزارة الصحة، من أجل النظر في الحاجة للحصول على علاج وقائي ضد داء الكلب. بعد ساعات العمل وخلال عطلة نهاية الأسبوع أو الأعياد، يجب التوجه إلى غرفة الطوارئ في المستشفى".

وشددت على أنه "يرجى نقل المعلومات حول هذا البلاغ إلى جميع سكان المنطقة والقرى المجاورة. كما يطلب من أهالي الأطفال الاستفسار من أطفالهم ما إذا كانوا على اتصال بالحيوانات المشبوهة والاتصال بوزارة الصحة على وجه السرعة. يطلب من أصحاب الحيوانات الأليفة الاتصال بالطبيب البيطري المحلّي للتحقق من حالة التطعيم الخاصة بهم".

وختمت وزارة الصحة بالقول إنه "نذكّر مرة أخرى أولئك الذين تعرّضوا للعضّ أو الخدش من قبل حيوان، أن يقوموا بغسل المنطقة على الفور بالماء الجاري والصابون، وتعقيمها بالمعقّمات المناسبة والذهاب إلى مكتب الصحة لفحص ما إذا كانت هناك حاجة للعلاج الوقائي ضد داء الكلب".