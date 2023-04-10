إطلاق سراح المعتقلين القاصرين من سخنين

سرّحت المحكمة، اليوم، ثلاثة معتقلين قاصرين من مدينة سخنين، والذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية على خلفية الأحداث الأخيرة إثر الاعتداء على المعتكفين في المسجد الأقصى بالقدس.

من أمام المحكمة في عكا، اليوم

أطلقت محكمة الصلح في مدينة عكا، اليوم الإثنين، سراح المعتقلين القاصرين الثلاثة من مدينة سخنين، والذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية على خلفية الأحداث الأخيرة إثر الاعتداء على المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك في القدس.

وترافع عن المعتقلين طاقم من المحامين المتطوعين ضم المحامي عمر حيادري والمحامي نبيل حلاج والمحامي أمير حيادري والمحامي أحمد مصري.

ولا يزال رهن الاعتقال أربعة شبان من سخنين ويواصل طاقم المحامين عمله ومجهوده من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين.

ونظمت، مساء يوم الخميس الماضي، تظاهرات ووقفات احتجاجية في عدة بلدات عربية في البلاد، تنديدا بانتهاكات القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والاعتداءات المتكررة على المصلين والمعتكفين.

واعتدت قوات الشرطة على المحتجين في الناصرة وسخنين وأم الفحم وباقة الغربية، وحاولت تفريقهم بالقوة باستخدام قنابل الصوت والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت عددا من المتظاهرين بينهم قاصرون.