ثلوج تتراكم على جبل الشيخ

تواصل تساقط الثلوج منذ أمس، وتراكمت بنحو 8 سنتيمترات على القسم السفلي من جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل.

تساقطت منذ أمس، الأربعاء، كميات من الثلوج بكثافة على قمة جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل في ظل الأجواء الماطرة وشديدة البرودة التي تسود مختلف أنحاء البلاد.

ووفقا لإدارة منتجع جبل الشيخ فإن ثلوجا كثيفة تتساقط على القسم السفلي من الجبل، تراكمت بنحو 8 سنتيمترات، وأعلنت عن إغلاق المنتجع أمام الزائرين اليوم، الخميس.

وفي سياق ذي صلة، يتوقع الراصد الجوي أن يتواصل هطول الأمطار خلال النصف الأول من اليوم، الخميس، ويسود طقس شتوي بارد بشكل لافت. ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية.

وتهطل الأمطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية والبرد أحيانا في ساعات المساء.

وفي ساعات الليل تضعف فرصة هطول الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.