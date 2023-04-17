دعوة أهالي شفاعمرو لغلي الماء

أصدرت وزارة الصحة، اليوم، تعليمات لأهالي شفاعمرو تحذر من شرب المياه أو استعمالها للطهي قبل غليها، حتى إشعار آخر في أعقاب اكتشاف تلوث فيها.

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، بلاغا طلبت فيه من سكّان مدينة شفاعمرو غلي المياه في أعقاب وجود نتائج غير سليمة في جودة المياه في المدينة.

ووفقا للبلاغ فإنه "نظرًا للنتائج غير السليمة لفحص جودة المياه في مدينة شفاعمرو، تحذّر وزارة الصحة من استخدام المياه قبل غليها، وعليه فهي تناشد السكّان بغلي المياه قبل الشرب، تحضير الطعام، تحضير الأدوية وفرك الأسنان".

وأضافت أنه "يمكن استخدام المياه للاستحمام والنظافة".

وقد أوعزت وزارة الصحة لمزوّد المياه بتصليح الخلل وإجراء فحوصات لجودة المياه.