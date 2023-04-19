هدم محل تجاري في كسيفة

أقدمت السلطات، اليوم، على هدم محل تجاري أقيم منذ 25 عاما، كان يعيل تسع عائلات في كسيفة، وأفيد أن صاحب المحل ناجي الددا لديه عشرة أبناء.

من مكان الهدم بكسيفة، اليوم

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات التابعة لها، اليوم الأربعاء، محلا لمواد البناء يعود لعائلة ناجي الددا في قرية كسيفة في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفاد شهود عيان بأن الشرطة حاصرت المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب إليه خلال تنفيذ عملية هدم المحل.

وأضافوا أن المحل التجاري أقيم منذ 25 عاما، وكان يعيل تسع عائلات في كسيفة، وأن صاحب محل مواد البناء، ناجي الددا يبلغ 47 عاما، وهو أب لعشرة أبناء.

وتقارع القرى العربية وخصوصا مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، مخططات الاقتلاع والتهجير المفروضة عليها بشكل يومي. ويدرك العرب الفلسطينيون في النقب أن الهدف من التضييق عليهم وملاحقتهم تحت غطاء القضاء الإسرائيلي بحجة "البناء غير المرخص" هو الإجهاز على دعاوى الملكية لأراضيهم والسيطرة على الوجود العربي في النقب.

يذكر أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عكا والناصرة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وقرى عربية في منطقة النقب مثل العراقيب وغيرها.