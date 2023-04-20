الطيبة: مصرع طفل إثر تعرضه للدهس

مصرع طفل في مدينة الطيبة، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها من جراء تعرضه لحادث دهس وقع في المدينة.

لقي طفل (4 سنوات) مصرعه، مساء الخميس، إثر تعرضه لحادث دهس في مدينة الطيبة، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

ونقل المصاب إلى مركز "الرازي" الطبي في المدينة وهو بحالة حرجة، قبل أن ينقل من هناك إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا.

ولم يعرف مكان وقوع حادث الدهس، إذ لا تزال الشرطة تبحث عن مكان الحدث، إثر نقل الضحية بصورة ذاتية إلى المركز الطبي.

وجاء في بيان صدر عن طواقم الإسعاف أنها تلقت بلاغا "حول طفل تم إحضاره إلى عيادة محلية في طيبة بعد أن صدمته سيارة".

وأضافت الطواقم أنها نقلت المصاب إلى مستشفى "مئير" وهو في حالة حرجة، فيما حاول المسعفون إنعاشه.

وفي بيان مقتضب صدر عن المستشفى، جاء أن الطواقم الطبية أقرت وفاة "الطفل البالغ من العمر 4 سنوات الذي تم وصل إلى المستشفى، بعد تعرضه لحادث على ما يبدو، بدون نبض وبدون علامات حياة".

ويستدل من معطيات "سلطة الأمان على الطرق"، أن 113 شخصا، بينهم 26 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، منذ مطلع العام الجاري.