إصابة فتاتين إثر تعرّضهما للدهس في نوف هجليل

تبلغ إحدى الفتاتين الـ17 من عمرها، فيما تبلغ الأخرى 16 عاما، وقد أُصيبت الأولى بجراح خطيرة، بينما أُصيبت الأخرى بجراح متوسطة الخطورة.

من المكان، بعيد وقوع الحادث

أُصيبت فتاتان بجراح متفاوتة الخطورة، إثر تعرضهما للدهس، في حادث وقع في نوف هجليل، مساء الجمعة.

وتبلغ إحدى الفتاتين الـ17 من عمرها، فيما تبلغ الأخرى 16 عاما، وقد أُصيبت الأولى بجراح خطيرة، بينما أُصيبت الأخرى بجراح متوسطة الخطورة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى مكان وقوع الحادث، الإسعافات الأولية للفتاتين، اللتين نُقلتا إلى مشفى في طبرية، لاستكمال تلقي العلاج.

هذا، ولقي طفل (4 سنوات) مصرعه، مساء الخميس، إثر تعرضه لحادث دهس في مدينة الطيبة، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

ويستدل من معطيات "سلطة الأمان على الطرق"، أن 113 شخصا، بينهم 26 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، منذ مطلع العام الجاري.