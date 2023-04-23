اعتقال 3 شبان من اللقية بشبهة محاولة اختطاف فتاة

"حاول أحدهم إدخال شابة كان على معرفة سابقة بها بالقوة إلى مركبتهم، وبعد أن أبدت مقاومة لاحظوا شخصا يحمل هاتفا خليويا، فاعتدوا عليه وسرقوا منه الهاتف الخليوي".

اعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبهين من قرية اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة محاولة اختطاف واعتداء على فتاة في بلدة كريات ملاخي، الليلة قبل الماضية.

ووفقا للشرطة فإنه "أدى تصرف سريع لقوات الشرطة إلى اعتقالهم بعد أن حاولوا الفرار من خلال اقتحام حاجز شرطي".

وأضافت أنه "بعد أن لم يستجب المشتبهون الثلاثة لدعوة الشرطة بالتوقف بدأت بمطاردتهم، حيث شكّل الثلاثة من خلال قيادتهم المتهورة خطرا على أفراد الشرطة والمارة، واصطدموا بمركبة خصوصية ومن ثم اقتحموا حاجزا شرطيا، وبعد أن أطلق أفراد الشرطة النار باتجاههم توقفوا في حاجز شرطي إضافي وتم اعتقالهم بعد مطاردة قصيرة بالأقدام".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "تبين من التحقيقات أن المشتبهين وصلوا إلى مبنى سكني، وهناك حاول أحدهم إدخال شابة كان على معرفة سابقة بها بالقوة إلى مركبتهم، وبعد أن أبدت مقاومة لاحظوا شخصا يحمل هاتفا خليويا، فاعتدوا عليه وسرقوا منه الهاتف الخليوي وتم العثور عليه لاحقا في المسار الذي سار فيه المشتبهون. وتم عرض المشتبهين على محكمة الصلح في أشكلون بطلب تمديد اعتقالهم".