إصابة امرأة عربية برصاصة جندي بالنقب: الجيش الإسرائيلي يحقق مع نفسه

أصيبت امرأة عربية برصاصة جندي في منطقة النقب، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أنه باشر التحقيق مع نفسه في أعقاب الحادثة.

من مكان إصابة المرأة في النقب

تخضع امرأة عربية من مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، لتلقي العلاج في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع إثر إصابتها من جراء تعرضها وأسرتها لإطلاق نار أثناء تواجدها بنزهة في منطقة مفتوحة في ثالث أيام عيد الفطر أمس، الأحد.

وفي التفاصيل، أصيبت المرأة بجروح من جراء رصاصة أطلقها جندي أثناء تواجدها برفقة أسرتها لقضاء عطلة العيد في منطقة أم خشرم.

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" حيث خضعت لعملية جراحية إثر اختراق الرصاصة ظهرها.

وادعى الجيش الإسرائيلي اليوم، الإثنين، أنه شرع بالتحقيق مع نفسه على خلفية إصابة المرأة.

وجاء في بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي أن "المرأة تواجدت في منطقة إطلاق نار عسكرية، إذ أصيبت من جراء تعرضها لإطلاق نار وجرى نقلها لتلقي العلاج".

ودافع الجيش الإسرائيلي عن نفسه بالقول إن "الدخول إلى مناطق إطلاق النار العسكرية يعد خطرا والقانون يستوجب يمنع الوصول إليها".

وفي السياق، أبرق رئيس بلدية رهط، عطا أبو مديغم، رسالة إلى قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، جاء فيها أن "ما حدث فعل مدان يتطلب تحقيقا فوريا، بعد أن أطلق سلاح جيش آلي عدة رصاصات على عائلة كانت تقضي إجازتها في البرية، ما أدى إلى إصابة المواطنة آية دراوشة أبو عابد في ظهرها، الرصاصة دخلت ظهرها واستقرت وفورا نقلت لتلقي العلاج الطبي في مستشفى ’سوروكا’".

ونقل أبو مديغم عن زوج المصابة، علي أبو عابد، قوله إنه "اقترب رجل من الجيش الإسرائيلي من الأسرة قبل ربع ساعة من الحدث وطلب منهم إطفاء نار الشواء بعد انتهاء النزهة، وبعد مغادرته بربع ساعة تم إطلاق النار عليهم مباشرة".

وأكد رئيس بلدية رهط "لن نستهين في هذا العمل الذي كان يهدف إلى تصفية عائلة رهطاوية، ويجب القبض على المتورطين في هذا الفعل، وعلى قائد المنطقة الجنوبية أن يزور المرأة المصابة على الفور ويعلن فتح تحقيق".

وختم بالقول "المفارقة واضحة، إذ لو كانت الحادثة مع عائلة يهودية فإن الشرطة العسكرية ستصل على الفور وتحقق، وحتى الآن لم يكلف الجيش فريق محققين نيابة عنه وكأنه راضيا عن تحقيق الشرطة".