مجلس إقليمي مجدو يتراجع عن رفضه إقامة مسيرة العودة في اللجون المهجرة

من المقرر أن تنظم مسيرة العودة الـ26 إلى اللجون المهجرة في موعدها ومكانها المحددين، وذلك بعدما تراجع مجلس إقليمي مجدو عن رفضه إقامة المسيرة في أراضي اللجون.

تراجع مجلس إقليمي مجدو عن قراره برفض إقامة مسيرة العودة الـ26 في أراضي اللجون المهجرة والمقرر لها بعد غد الأربعاء.

جاء ذلك في رسالة أبرقها رئيس مجلس إقليمي مجدو إلى لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين.

وورد في الرسالة أن "مجلس إقليمي مجدو لا يعترض على إقامة المسيرة في قرية اللجون الواقعة في نفوذ المجلس يوم 26 نيسان/ أبريل في الطريق والموقع المصادق عليهما من قبل الشرطة وكيبوتس ’مجدو’".

وكان مجلس إقليمي مجدو قد أبدى رفضه إقامة مسيرة العودة الـ26 في أراضي اللجون المهجرة، بادعاء أن "المسيرة كانت قبل عدة سنوات في اللجون وهو يرفض أي تقام مرة أخرى بنفس المكان، كما بزعم شعور سكان البلدات اليهودية في المنطقة بعدم الأمان بسبب هذه المسيرات".

وفي السياق، أطلقت دعوات إلى أوسع مشاركة في مسيرة العودة التي تنظمها لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا وبالتعاون مع اللجنة الشعبية في أم الفحم ومع لجنة إحياء ذكرى شهداء اللجون وأم الفحم.

ودعت لجنة المتابعة إلى مواصلة التفاعل الشعبي الكفاحي مع القضايا والمقدسات وقضايا الشعب الفلسطيني عامة، كما أوسع مشاركة في مسيرة العودة إلى قرية اللجون المدمرة والمهجرة تحت شعار "يوم استقلالهم يوم نكبتنا"، ومع إحياء ذكرى بدء النكبة المستمرة على الشعب الفلسطيني.