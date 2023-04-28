باقة الغربية: إصابتان إحداهما حرجة في حادث طرق

حادث طرق مروّع بين باقة الغربية وبلدة جت المجاورة، أسفر عن إصابة شخص بجراح حرجة، نقل على إثرها إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة.

أصيبت شخصان إحداهما في حالة حرجة، مساء اليوم، الجمعة، من جرّاء حادث طرق وقع في مدينة باقة الغربية.

وعُلم أن الحادث وقع على شارع الواصل بين باقة الغربية وبلدة جت المجاورة، قرب المدخل الجنوبي لمدينة باقة الغربية.

وأفادت المصادر أن المسعفين قدموا العلاج الأولي للمصابين، ونقلوا شخصا وهو فاقد للوعي وبحالة خطيرة إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة.

ويستدل من معطيات سلطة الأمان على الطرق، أن 118 شخصا، بينهم 30 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري، من جراء تعرضهم لحوادث طرق على شوارع البلاد.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.