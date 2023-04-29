الناصرة: المئات يشاركون في مسيرة الأول من أيار

شارك المئات في المسيرة التقليدية عشية الأول من أيار في مدينة الناصرة، إذ تخللها رفع الأعلام الفلسطينية والحمراء وشعارات تنادي برفع الظلم عن العمال.

نظمت في مدينة الناصرة اليوم، السبت، المسيرة التظاهرية التقليدية عشية الأول من أيار (عيد العمال العالمي)، بمشاركة واسعة من مختلف أنحاء البلاد.

وانطلقت المسيرة من شارع توفيق زياد في مركز المدينة، وسارت باتجاه منطقة العذراء.

وتقدمت المسيرة سرايا كشفية فيما رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية والأعلام الحمراء، بالإضافة إلى شعارات تنادي برفع الظلم عن العمال وصورا لقادة ومناضلين عماليين.

وكان بين المشاركين في المسيرة عددا من القيادات المحلية والقطرية، بينهم رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، ورؤساء سلطات محلية عربية بالإضافة إلى عدد من النواب السابقين والحاليين.

واختتمت المسيرة بمهرجان خطابي أقيم في ساحة عين العذراء تحدث فيه سكرتير عام الحزب الشيوعي الإسرائيلي، عادل عامر، ورئيس كتلة الجبهة في "الهستدروت"، عزيز بسيوني، اللذين انتقدا سياسة الحكومة الإسرائيلية "الأبارتهايد" التي تسيطر عليها قوى يمينية متطرفة، مؤكدين على مواصلة النضال في نهج كفاحي من أجل تحقيق العدالة والمساواة.