قتيل بإطلاق نار في شارع 6 وإصابة آخر

إطلاق النار وقع من مركبة عابرة بسلاح أوتوماتيكي، ومن ثم لاذت بالفرار، في شارع 6 بالقرب من مدينة الطيبة * 54 قتيلا منذ بداية العام الجاري

قتل فتى (16 عامًا) وأصيب آخر بجراح متوسطة في جريمة إطلاق قرابة الساعة الثانية من ليل الجمعة - السبت، في شارع 6 (مفرق إيال) بالقرب من مدينة الطيبة. وذكر بيان للشرطة أن خلفية الجريمة جنائية على الأرجح.

وعلم أن الفتى أصيب بجروح بالغة الخطورة إثر تعرضه لإطلاق نار في الجزء العلوي من جسده، ونقل إلى مستشفى مئير في كفار سابا لتلقي العلاج من قبل طواقم إسعاف نجمة داود الحمراء التي وصفت إصابته بالحرجة، لتقر وفاته لاحقا.

والمصاب الآخر في العشرينات من عمره.

وفي التفاصيل المتوفرة حتى الساعة، فإن إطلاق النار وقع من مركبة عابرة بسلاح أوتوماتيكي، ومن ثم لاذت بالفرار.

طعن امرأة في كفر برا

وفي جريمة منفصلة في وقت سابق من مساء الجمعة، أصيبت امرأة في الستينات من عمرها بجراح خطيرة، إثر تعرضها للطعن في بلدة كفر برا بمنطقة المثلث الجنوبي.

وأفادت مصادر محلية بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الضحية تعرضت للطعن من قبل زوجها، في البلدة الواقعة بالقرب من جلجولية. ونقلت المصابة لتلقي العلاج في مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أنها اعتقلت زوج الضحية (في الستينات من عمره) من كفر برا للاشتباه باعتدائه على زوجته وطعنها.

ومنذ مطلع العام الجاري، قتلت ثلاث نساء في جرائم عنف مختلفة، كان آخرهن الشابة سارة الغنامي (33 عاما) التي تعرضت للطعن في جريمة وقعت فجر الخميس، في بلدة أبو قرينات في النقب.

54 قتيلا منذ بداية العام الجاري

وبلغ عدد قتلى الجرائم في المجتمع العربي 54 قتيلا في أعقاب جريمة القتل الليلة، فيما تبيّن أن عدد القتلى هذا العام بلغ أكثر من الضعف مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2022.

وتشهد البلدات العربية جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة وبصورة مقلقة، منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ الشرطة وصمت المجتمع وعدم العمل لاجتثاث العنف والجريمة.

القتلى منذ مطلع العام هم: شربل عزام من عبلين، مهران أبو سيف من يافا، أشرف مشعل من الناصرة، علي الجاروشي من الرملة، سليم الهواشلة من قصر السر بالنقب، فارس أبو قطيفان من اللد، علي وخالد السعدي من الناصرة، همام أبو زرقة مصاروة من عارة، محمد عثمان عماش من جسر الزرقاء، علي صالح نهار من طوبا الزنغرية، محمد عبد الحليم جبالي وتد من جت المثلث، محمد علي المداني من كسيفة، أيمن شحدة الأسد من اللقية، عمر شعبان من اللد، أحمد أبو حمد من اللد، خالد وليد جبارين من أم الفحم، سامي فريد العوضي من اللد، نضال صرصور من اللد، رامي راضي خطيب من دير حنا، حسن أبو سيف من يافا، محمد كامل حصارمة وكميل محمد حصارمة وأحمد نوح تيتي من البعنة، إدريس جبريل عكاشة من الرملة، ورشدي البحيري من رهط، وجودت شوفانية من شفاعمرو، حمزة زعبي من طمرة الزعبية، وبيان عباس من كفر كنا، وعامر تيتي من البعنة، وزياد كردي من طوبا الزنغرية، ويونس منصور من الرامة، ومزيد أبو مسك من النقب، وبدر عوض من بسمة طبعون، ومنير نعيمي من جديدة المكر، وإدريس عودة من جلجولية، ورويد عوايسي من الناصرة، ومحمد طه من جلجولية، كمال عياش محاميد من أم الفحم، وخالد دقة من الخضيرة، ومحمود زكارنة من حيفا، وحمزة أبو غانم من اللد، ومحمد أبو هواش من رهط، وشادي نجار من شفاعمرو، وأزهار أبو ربيعة من النقب، وإبراهيم عبد الهادي من إكسال، ومحمد أبو جبل من الناصرة، وأدير غانم من المغار، ووديع أبو سلمى من اللد، وهاشم حميدي من يافا، وإبراهيم الأعسم من تل السبع، وفواز عبد اللطيف من كفر ياسيف، وسارة الغنامي من قرية أبو قرينات في النقب.