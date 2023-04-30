المحكمة العليا ترفض استئناف قاتل زوجته أحلام زيادات

رفضت المحكمة العليا في القدس، اليوم الأحد، استئناف عوني عامر زيادات من سكان مدينة نوف هجليل، والذي اقترف جريمة قتل زوجته الحامل أحلام زيادات، يوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

وأبقت المحكمة العليا حكم المؤبد على القاتل، وفقا للمحامية عبير بكر، المكلفة من قبل عائلة المرحومة أحلام زيادات.

وقتل عوني زوجته أحلام ودفنها، وما زال يتستر عن مكان دفنها لغاية اليوم.

وكانت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة قد فرضت، يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، حكما بالسجن المؤبد على عوني زيادات لارتكابه جريمة قتل زوجته الحامل أحلام زيادات.

وأقدم زيادات على قتل زوجته الحامل خنقا، ثم قام بإخفاء جثتها التي ما زالت مفقودة حتى هذا اليوم، إذ أن الخلفية هي شكوك الزوج بأن زوجته الضحية قررت تركه.

ويستدل من إدانة المحكمة للقاتل أن "الضحية وهي من سكان مدينة الناصرة كانت متزوجة للمتهم عوني زيادات منذ أكثر من عام، وكانت على وشك الولادة، وفي موعد غير محدد قرر المتهم قتل زوجته على خلفية شكوك راودته بأنها تنوي الانفصال عنه ومنعه من تربية ابنهما الذي كان على وشك القدوم".

ووفقا للإدانة فإنه "في يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2016، قام المتهم بحجز شقة استجمامية (تسيمر) في نوف هجليل، وقال لزوجته إنه يريد أن يقضيا معا سوية في المكان، وفي ساعات المساء من نفس اليوم وصلا إلى الشقة وبقيا هناك لمدة ساعتين، وبحسب ما ورد في التحقيقات أن الزوج خنق زوجته حتى الموت، وجرى توثيقه وهو خارج من المكان حاملا جثة زوجته ووضعها في السيارة، ومن ثم غادر المكان".

كما جاء أيضا في الإدانة أنه "بعد ذلك وصل المتهم إلى منزل شقيقته في نوف هجليل، ومن ثم ترك المكان وأخفى جثة زوجته، وبعدها بساعات عاد لمنزل شقيقه واعترف لها أنه قام بخنق زوجته وقتلها وأنهم لن يجدوا جثتها أبدا، وفي اليوم التالي وصل المتهم إلى مدرسة وأخبر والدة زوجته وشقيقها بأن زوجته تعرضت للاختطاف وهما في الطريق من حيفا إلى الناصرة، وفي وقت لاحق أبلغ الشرطة حول تعرض زوجته للاختطاف".