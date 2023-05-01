أم الفحم: اعتقال شابين بشبهة الضلوع في جريمة قتل كمال محاميد

اعتقلت الشرطة شابين من أم الفحم بشبهة ضلوعهما في جريمة قتل كمال عياش محاميد في 2 نيسان/ أبريل الماضي.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، شابين في العشرينيات من عمريهما من أم الفحم، بشبهة ضلوعهما في جريمة قتل كمال عياش محاميد (63 عاما) في المدينة الشهر الماضي.

ومن المزمع أن يتم عرض المشتبه بهما على محكمة الصلح في الخضيرة لتمديد اعتقالهما على ذمة التحقيق.

وجاء عن الشرطة أن "التحقيق لا يزال جاريا ومن المرجح تنفيذ اعتقالات إضافية".

وتعود جريمة القتل إلى يوم 2 نيسان/ أبريل وتحديدا خلال شهر رمضان، حيث قتل الضحية حينها عند موعد الإفطار إثر تعرضه لإطلاق نار.

تشهد البلدات العربية جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة وبصورة مقلقة، منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ الشرطة وصمت المجتمع وعدم العمل لاجتثاث العنف والجريمة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.