تصريح ادعاء في ملف جريمة قتل خالد جبارين

قُدّم تصريح ادعاء للمحكمة تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد 3 شبان من "نوف هجليل" وحيفا وجديدة المكر للاشتباه في تورطهم بجريمة قتل خالد جبارين من أم الفحم، في جديدة المكر، يوم 19 شباط/ فبراير 2023.

أعلنت الشرطة عن تقديم تصريح مدع للمحكمة تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد ثلاثة شبان من "نوف هجليل" وحيفا وجديدة المكر للاشتباه في تورطهم بجريمة قتل خالد جبارين من أم الفحم، في جديدة المكر، يوم 19 شباط/ فبراير 2023.

وأضافت أنه "تمكنت الوحدة المركزية في لواء الساحل من فك رموز جريمة قتل خالد جبارين بإطلاق نار في بلدة جديدة المكر في الجليل الغربي في شباط الماضي وذلك، على ما يبدو، بسبب خلاف مالي. الخميس الماضي، تم تقديم تصريح مدع للمحكمة قبل تقديم لائحة اتهام ضد 3 شبان من نوف هجليل وحيفا وجديدة المكر للاشتباه في تورطهم في جريمة القتل".

وأشارت إلى أن "طاقم التحقيق أجرى تحقيقًا مكثفًا ومعقدًا باستخدام أدوات التحقيق والأدوات التكنولوجية التي تبين من خلالها أن سيارة وصلت بالقرب من المحل الذي كان تواجد فيه الضحية، ونزل منها رجل ملثم ودخل المحل حيث أطلق النار على الضحية حتى الموت. وأصيب عامل آخر ثم هرب في سيارة تم العثور عليها محترقة في مكان قريب بعد مرور بعض الوقت على الجريمة. كما اتضح أن الخلفية نشأت في الواقع من نزاع على دين مالي".