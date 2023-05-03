اعتقال شبان من رهط بشبهة اختطاف ومحاولة قتل فتاة

ألقت الشرطة القبض على 4 شبان، في العشرينيات من العمر من رهط، للاشتباه في قيامهم باختطاف ومحاولة قتل فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، من أقاربهم.

اعتقلت الشرطة أربعة شبان من مدينة رهط للاشتباه في قيامهم باختطاف ومحاولة قتل فتاة من أقاربهم.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها ألقت القبض على أربعة شبان، في العشرينيات من العمر من سكان مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للاشتباه في قيامهم باختطاف ومحاولة قتل فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، من أقاربهم.

وأعلنت الشرطة مساء أمس، الثلاثاء، أنه ورد بلاغ عن إصابة فتاة بطعن وحالتها متوسطة، في منطقة وادي بورا بالنقب، نقلها طاقم "نجمة داود الحمراء" الطبي إلى مستشفى "سوروكا" لاستكمال العلاج.

وسيتم لاحقًا إحالة المشتبهين إلى جلسة في محكمة الصلح بمدينة بئر السبع مع طلب تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق في الشبهات التي نسبتها الشرطة إليهم.