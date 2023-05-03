حريق هائل في كراج للسيارات بالطيرة

شب حريق في كراج للسيارات في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث، الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان سلطة "الإطفاء والإنقاذ" بأن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت، الليلة الماضية، على إخماد حريق شب بكراج للسيارات في المنطقة الصناعية بمدينة الطيرة. لدى وصول الطواقم تبين أن الحريق شب في مبنى مكون من طابق واحد وفيه عدد كبير من السيارات".

وأضاف أن "الطواقم عملت على إخماد النيران ومنع انتشارها بمساعدة أدوات خاصة، إلى جانب البحث عن عالقين. لم يبلغ عن إصابات. ويجري تحقيق لمعرفة أسباب إندلاع هذا الحريق".