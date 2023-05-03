عرعرة المثلث: الشرطة تقتحم مدرسة وتعتقل 4 طلاب

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 طلاب بعد اقتحامها مدرسة إعدادية في عرعرة المثلث، وذلك بادعاء سرقة دراجة كهربائية من نتانيا.

من المكان (عرب 48)

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، مدرسة إعدادية في عرعرة المثلث واعتقلت 4 طلاب بادعاء سرقة دراجة كهربائية من مدينة نتانيا.

واعترضت مجموعة من الأهالي والمسؤولين في المدرسة والمجلس المحلي على اقتحام قوات معززة من الشرطة للمدرسة.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في عرعرة، مؤنس وشاحي، لـ"عرب 48"، إن "أكثر من 35 عنصرا من قوات حرس الحدود وضابط شرطة مركز ’عيرون’ اقتحموا المدرسة، وجرى استدعاء مدير المدرسة وذلك بشبهة سرقة دراجة كهربائية من نتانيا".

وأضاف أن "الشرطة أخذت دراجة كهربائية واقتادت طلابا إلى التحقيق في مركز شرطة ’عيرون’".

وختم وشاحي بالقول إن "4 جرائم قتل ارتكبت في المجتمع العربي خلال الساعات الأخيرة، وهذه القوات لم تحرك ساكنا تجاه ما حصل، فيما جاءت للبحث عن دراجة كهربائية يشتبه بأنها مسروقة".